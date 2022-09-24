Когда Россия поймет: Украина победила. Как закончится война и почему РФ не поможет холодная зима в Европе — интервью с Энн Эпплбаум 24 сентября, 09:15 Эксклюзив НВ Открытие Украины: единство либеральной демократии и патриотизма, которое отличает Украину в войне за свой суверенитет, дает надежду и европейским демократиям, где эти понятия часто противоречат одно другому, уверяет писательница и журналист Энн Эплбаум (Фото:Сєрж Іллін / YES)

Энн Эпплбаум, влиятельная американская журналистка и писательница, говорит об огромном впечатлении, которое производит в современном мире Украина, и том, что скрывает российское общество

Энн Эпплбаум, американский политический аналитик, журналист и лауреат Пулитцеровской премии за монографию об истории ГУЛАГа — частая гостья в Украине. Она одной из первых рассказала миру неизвестную часть истории Украины, написав о тяжелом ее периоде — Голодоморе. Сегодня Эпплбаум на самых влиятельных площадках мира говорит уже о современности, о том, что значит быть Украиной и бороться против России в XXI веке.

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В сентябре она побывала в Киеве по приглашению 17-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии. ( YES), которая состоялась в Киеве 9−10 сентября при поддержке Фонда Виктора Пинчука, ответила на вопросы НВ.

— По вашему мнению, насколько жители стран ЕС чувствуют и понимают нынешнюю войну, насколько им понятно, что эта война в Украине может стать таким же фактором кардинальных изменений их частной жизни, каким была Вторая мировая война?

— Я думаю, что у европейцев очень разные чувства относительно этой войны, так же, как, наверное, и украинцы. Со временем они приходят к более глубокому пониманию этой войны, к пониманию того, что это колониальная война, которая угрожает не только Украине, но и Польше, странам Балтии, а может и дальше Германии и другим странам ЕС. Поэтому когда зима станет холоднее, а цены на газ вырастут, мы услышим европейские голоса против войны, но сейчас, я думаю, все понимают аргументы в продолжении войны до победы Украины, поддерживают их, и точно лидеры ключевых стран Европы понимают роль своего лидерства и риски в этой войне.

— Тем не менее, Россия надеется, что зима и стоимость войны заставят европейцев требовать перемирия в Украине.

— Я думаю, это ошибочная стратегия. С одной стороны, европейцы понимают геополитические риски войны и почему важно победить Россию. Хотя, я думаю, это ошибка [ставка России на зиму], потому что главный и самый серьезный источник вооружения для Украины — не страны Европы, а США, а США отнюдь не страдают от нехватки российского газа, косвенно рост цен на газ на них влияет, но и все. Я не вижу, чтобы кто-то в Вашингтоне менял свое мнение по поводу событий в Украине и стратегии США помогать Украине в этой войне, даже если республиканцы выиграют предстоящие выборы. Всё равно я не вижу этой угрозы сейчас.

— Война в Украине окончательно оформила ее на карте мира для множества людей в Европе, Америке, на других континентах. Какие страницы украинской истории, какое знание об Украине сегодня важно доносить вовне? Что поможет людям, незнакомым с Украиной, лучше ее понять?

— Это правда, что прежде, чем началась эта война, люди практически ничего не знали об Украине. Если они о ней что-то узнали, то, скорее всего, узнали после 24 февраля. Я написала книгу об Украине, об ее истории, она охватывала советский период Украины, большой голод, я представила ее в 2017 году, и большинство прочитавших ее говорили мне: мы никогда не слышали этой истории (речь о Голодоморе) раньше. Сегодня, я думаю, люди гораздо лучше понимают Украину, но, я думаю, и украинцам важно себя спросить, как много они знают об истории Португалии, истории Финляндии или Корсики. Европа является большим континентом, и очень часто мы эгоистически сконцентрированы на себе. Но я считаю, что чем больше людей будут понимать историю Украины, тем больше будет расти эмпатия и сострадание к Украине. Вы и сейчас не на самом плохом месте в этом рейтинге симпатий.

На понимание Украины влияет и широкое присутствие украинцев, вынужденно выехавших в Европу. Многие европейцы сегодня живут в одном доме с украинцами. К примеру, украинские беженцы живут и в нашем доме в Польше, еще с марта. И если у тебя не живут украинцы, ты все равно помогал или помогаешь им одеждой, деньгами, чем-то еще, сталкивался с украинцами и их историями. Все это дает совсем другой опыт понимания страны.

— Мы видим, насколько популярны становятся правые и левые популисты в странах Европы насколько стабильная популярность Дональда Трампа в США. Почему через 70 лет после ухода от власти в Европе диктаторов, люди так устали от демократии?

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