«Колоссальные последствия». Что будет, если Россия атакует судно с зерном — объясняет Владимир Огрызко 1 ноября, 14:25 Эксклюзив НВ Суда ожидают прохождения пролива Босфор в Стамбуле, 31 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Решение Турции продолжить работу «зернового коридора» из Украины, несмотря на выход РФ из него, является четким сигналом и самой Москве, что определенные процессы могут спокойно происходить и без ее участия вообще, рассказал Радио НВ Владимир Огрызко, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины.

— Давайте собственно с зерновой сделки начнем. Что с ней происходит? Вроде бы Турция и Украина согласовали план передвижения судов, а российские пропагандисты говорят, что Москву действительно ничего не обязывает. И вроде бы такие сигналы идут из Кремля. Теперь возникает вопрос, а это зерновое соглашение вообще еще работает или нет?

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— Как видим, работает. И я думаю, что очень неплохо, что сейчас все указали России на ее место. То есть, мы можем обойтись и без вас. И это неплохой сигнал для всего мира. И, кстати, очень хороший сигнал и для Москвы. Потому что она почему-то убеждена, что все в мире происходит вместе с ней и только с ее участием.

Вот это соглашение, если Турция, ООН и Украина будут вести дело именно в таком ключе, оно покажет, что можно обойтись и без российского вмешательства. А не дай Бог, если Россия потопит хотя бы один корабль, который идет под флагом ООН, то последствия будут, я думаю, просто колоссальными. Я имею в виду отрицательные, конечно.

— А какие могут быть эти последствия?

— Это означает, что изоляция станет тотальной. Представляете, если российский черноморский флот заблокирует, скажем, такой караван, не дай Бог, потопит какой-то корабль, то это значит, что Россия объявляет войну всем. И при этом объявляет уже не на словах, а действительно.