«У нас будет столетняя война». Почему наносить удары по территории России критически необходимо — майор запаса 27 февраля, 12:47 Военный 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ недалеко от Бахмута, Донецкая область, 25 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Алексей Гетьман, майор запаса, военный эксперт, в эфире Radio NV рассказал, как отсутствие ударов по территории России может затянуть войну на годы и превратить ее в еще более тяжелый конфликт.

«Наши партнеры понемногу отдают себе отчет, что это за война. Много было разговоров от наших мощнейших союзников, что не нужно использовать определенное оружие, которое они нам предоставляют для атак по территории Российской Федерации, потому что это «может привести к эскалации конфликта», — сказал эксперт.

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«Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, уже подчеркнул, что при данном развитии [событий на фронте] на территории Украины находится 97% всей боеспособной армии Российской Федерации. У них уже нет армии, у них нет танков. Почти все, что у них сейчас воюет на нашем фронте, поэтому если бы они и хотели делать какую-то эскалацию, то им просто нечем делать эту эскалацию», — добавил он.

По словам Гетьмана, цели на территории государства-агрессора законны по всем имеющимся международным нормам и договорам.

«По каким-то базам, по каким-то аэродромам, по местам дислокаций ракет. Если уничтожать их на территории Беларуси, России — мы на это, согласно всем международным законам, имеем полное право, потому что с этих мест атакуют нашу страну. <...> Мы обязаны даже это делать, потому что если мы будем только сбивать ракеты, летящие на нашу территорию, то во-первых это обломки, а во-вторых — мы так можем воевать сто лет, это будет вторая Столетняя война», — резюмировал аналитик.

В воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, раздались взрывы. По предварительным данным, был серьезно поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.

Именно с этого аэродрома регулярно поднимают не только самолет-разведчик А-50У, но и российскую боевую авиацию — одна из причин, по которой в Украине объявляют воздушную тревогу.