«Не все зависит от нас». Данилов ответил, когда закончится российская война против Украины 2 марта, 22:31 Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что сроки окончания войны зависят не только от украинской стороны.

Отвечая на вопрос, когда может закончиться война в эфире телемарафона, Данилов сообщил, что «это зависит от многих обстоятельств».

«Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать будет ли это месяц, или два, или полгода, или немножко больше. Имеем в виду, что не все зависит от нас», — заявил секретарь.

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Он добавил, что ключевой остается помощь от западных партнеров. Данилов подчеркнул, что сейчас она увеличивается.

«Ну и конечно будет зависеть от наших Вооруженных сил. Я точно знаю, что они нас не подведут», — добавил Данилов.

23 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины.

В январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.