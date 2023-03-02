«Не все зависит от нас». Данилов ответил, когда закончится российская война против Украины
Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что сроки окончания войны зависят не только от украинской стороны.
Отвечая на вопрос, когда может закончиться война в эфире телемарафона, Данилов сообщил, что «это зависит от многих обстоятельств».
«Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать будет ли это месяц, или два, или полгода, или немножко больше. Имеем в виду, что не все зависит от нас», — заявил секретарь.
Он добавил, что ключевой остается помощь от западных партнеров. Данилов подчеркнул, что
«Ну и конечно будет зависеть от наших Вооруженных сил. Я точно знаю, что они нас не подведут», — добавил Данилов.
23 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины.
В январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.