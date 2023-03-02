«Не все зависит от нас». Данилов ответил, когда закончится российская война против Украины

2 марта, 22:31
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Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Алексей Данилов (Фото:www.rnbo.gov.ua)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что сроки окончания войны зависят не только от украинской стороны.

Отвечая на вопрос, когда может закончиться война в эфире телемарафона, Данилов сообщил, что «это зависит от многих обстоятельств».

«Понимаем, что происходит. Я не могу сейчас сказать будет ли это месяц, или два, или полгода, или немножко больше. Имеем в виду, что не все зависит от нас», — заявил секретарь.

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Он добавил, что ключевой остается помощь от западных партнеров. Данилов подчеркнул, что сейчас она увеличивается.

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«Ну и конечно будет зависеть от наших Вооруженных сил. Я точно знаю, что они нас не подведут», — добавил Данилов.

23 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что мы приближаемся к концу войны, и Россия будет вынуждена вывести свои войска из Украины.

В январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждал, что война закончится в 2023 году.

https://www.youtube.com/embed/1PA_Znh0NsA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   СНБО Алексей Данилов когда закончится война

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