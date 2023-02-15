«Это требует времени». Резников рассказал, когда ВСУ будут готовы к наступлению на новой технике

15 февраля, 11:14
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БМП Bradley (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

БМП Bradley (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины будут готовы к наступлению на западной технике через несколько месяцев.

В интервью Укринформу он рассказал, что западная военная техника не может просто так зайти в Украину. Все возможности ее поставки в Украину привязаны прежде всего к срокам обучения.

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«Наши экипажи… должны подготовиться. И не просто как сам по себе экипаж, но во взаимодействии, в составе целого подразделения, например, танкового батальона, и так далее. Потому что у них задача — выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом. И эта задача направлена прежде всего на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события», — отметил министр.

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8 февраля по итогам поездки президента Владимира Зеленского Лондон заявил, что будет готовить украинских пилотов и морпехов, ввел новые персональные санкции против ряда россиян и ряда российских предприятий. Премьер-министр Риши Сунак также заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы над РФ, а Зеленский подтвердил договоренность о «сильном оборонительном пакете от Великобритании», включающем дальнобойное оружие.

Комментируя возможность предоставления Украине боевых самолетов, британский премьер Риши Сунак сказал, что ничего нельзя исключать, когда речь идет о военной поддержке Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=OorQXdY2oI4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Наступление Алексей Резников Война России против Украины

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