«Путина уберет жизнь». Данилов поделился видением того, как распадется Россия и что будет с ней дальше 28 мая, 14:11 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин участвует в первом Евразийском экономическом форуме, 26 мая 2022 (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов убежден, что в ближайшем будущем — «при нашей памяти» — российский диктатор Владимир Путин потеряет власть в РФ.

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Такое мнение он высказал в интервью 24 каналу, отвечая на вопрос о том, кто «уберет» Путина. «Его жизнь уберет. Это будет 100%. Я уже говорил неоднократно, что это будет при нашей памяти, — убежден Данилов. — Также и Россия развалится при нашей памяти. Она не может держаться, потому что это искусственное образование. Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло „вчера“, но еще нужно немного подождать».

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Секретарь СНБО также выразил надежду, что после поражения Россию ждет ядерное разоружение. «Очень опасно оставлятьстрану с ядерным вооружением, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая законами, ООН и всеми правилами и нормами, которые сегодня есть», — подчеркнул Данилов. Аргументируя свое мнение, он дал понять, что считает вполне вероятным приход к власти в РФ другого лидера с опасными амбициями.

«Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, их там чертовски много — желающих стать Путиным. Есть страны, если сделать такой анализ, которые никогда в жизни ни на кого не нападали, а есть государства, которые постоянно живут, нападая на другие страны. Россия одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории», — подчеркнул секретарь СНБО.

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