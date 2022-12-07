Удар Украины по ядерной триаде РФ. Когда начнут взрываться российские электростанции — Яковина 7 декабря, 15:35 Эксклюзив НВ Спутниковый снимок аэродрома Энгельс за 28 ноября (Фото:Maxar Technologies)

Недавние удары Украины по аэродромам российской стратегической авиации были не только «пробой пера», но и стали пунктом, который меняет географию войны.

Чем может обернуться для России изобретательность украинских военных рассказал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина.

Сейчас, как мы видим с вами, вот эта ситуация указывает на то, что самым перспективным, возможно, средством воздействия на РФ сейчас будут уже даже не какие-то истории типа HIMARS, а вот такие дешевые, простые, легкие в изготовлении дроны по типу Shahed иранских, которые будут лететь куда-то вглубь российских просторов, абсолютно никем и ничем не замеченные, там падать на какой-то объект где-то далеко от границы, и взрывать этот объект.

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Россия огромная, всю ее ПВО не закроешь. Объектов как военных, так и гражданских по России раскидано океан целый. Поэтому я лично с большим нетерпением жду, когда давно уже анонсированные украинские дроны начнут использоваться массово. Ну, например, полтора десятка, два десятка в неделю. Вот эти Shahed, будет каждый из них лететь себе там по какому-то маршруту, и бам — какая-нибудь ТЭЦ, бам — мост, бам — НПЗ, или какая-то воинская часть, или что-то еще. Уже это все регулярно взрывается.

Насколько я понимаю, это сейчас проба пера происходит, потому что, естественно, все сразу отправить невозможно, это опасно просто. А так потихоньку будут тестировать российскую реакцию на происходящее и так далее, электростанции и всякие другие гражданские объекты Владимир Путин сам разрешил взрывать. Но какая тут разница? Конечно, я живу в Украине, я на себе ощущаю, что ничего приятного нет, когда взрываются электростанции, сидишь без света, воды и так далее.

Но в Украине есть надежда на улучшение. Украине тысячами поступают генераторы, качественные генераторы со всего мира. В Украину поступает оборудование электрическое для ремонта электросетей, подстанций и так далее. У России-то ничего этого нет. И если в России начнут взрываться электростанции, подстанции, то Россия ж ничего не производит, ей негде это взять на замену. Даже то, что есть, оно ломается и все, нечем отремонтировать. Поэтому если Украина начнет платить такой же монетой, у России проблем будет гораздо больше, в тысячу раз более серьезные проблемы, чем сейчас у Украины.