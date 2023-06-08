Украина ожидает начала переговоров о членстве в ЕС уже осенью — глава партии Слуга народа 8 июня, 13:27 Елена Шуляк (Фото:Елена Шуляк/Facebook)

Украина надеется, что уже осенью 2023 года между Брюсселем и Киевом стартуют официальные переговоры относительно членства в Европейском Союзе.

Об этом заявила Елена Шуляк, председатель партии Слуга народа, глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства. 8 июня она приняла участие в специальном мероприятии NV Диалоги о восстановлении Украины.

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«Для нас в парламенте есть четкое понимание, что восстановление [Украины после войны] и евроинтеграция — это один единый путь, по которому мы идем, не сворачивая ни на одну секунду с этого пути», — подчеркнула Шуляк.

Она напомнила, что каждое заседание Верховная Рада принимает как минимум 5−6 евроинтеграционных законов. «Мы очень надеемся, что уже этой осенью начнутся официальные переговоры относительно того, чтобы Украина получила полноправное членство в ЕС», — подчеркнула глава партии Слуга народа.

Среди примеров недавно утвержденных евроинтеграционных законопроектов Шуляк привела:

запрет на использование в строительстве вредных материалов, таких как асбест — по словам Елены Шуляк, «дискуссия шла с 2017 года, было сильное сопротивление, но нам удалось принять это сейчас в военное время»;

закон, касающийся минимальных требований к энергоэффективности зданий, имплементацией которого уже занимается правительство, «потому что энергетический шантаж РФ будет продолжать каждую зиму», убеждена депутат;

регламент ЕС 305/2011 о стандартах строительной продукции, которая предоставляется на рынке — что важно для будущего восстановления жилья в Украине.

8 июня в Киеве с 10.30 до 17.30 проходит новое мероприятие «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины». Для обсуждения послевоенного восстановления Украины NV пригласил на независимую площадку ведущих дипломатов, экспертов, бизнесменов и политиков.

Среди спикеров: посол США в Украине Бриджит Бринк, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, CEO Dragon Capital Томаш Фиала, региональный директор NEQSOL Holding Украина Владимир Лавренчук, министр обороны Алексей Резников, исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова, управляющий партнер McKinsey & Company в Украине Александр Кравченко, мэр Киева Виталий Кличко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов и другие.