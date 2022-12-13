Украина может получить системы Patriot уже на следующем этапе войны — Резников

13 декабря, 13:48
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Системы Patriot могут появиться в Украине уже на следующем этапе войны (Фото:yetdark/flickr.com)

Системы Patriot могут появиться в Украине уже на следующем этапе войны (Фото:yetdark/flickr.com)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot могут появиться на поле боя в Украине уже на следующем этапе войны.

В интервью CNN он сказал, что украинская армия нуждается в большем оружии, особенно в системах противовоздушной обороны.

«Эта система является дорогой и разработана с высокой степенью сложности. Я считаю, что Patriot также может появиться на нашем поле боя, но на следующем этапе», — отметил Резников.

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По его словам, также Украина нуждается в системах для борьбы с дронами.

«Радиоэлектронная борьба очень важно для нас», — сказал министр.

В ноябре Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной 15 ноября во время массированной воздушной атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился в Германию с просьбой направить системы Patriot Украине, однако Берлин отказался передавать Киеву эти системы.

https://www.youtube.com/watch?v=4Em8sZAEvMY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   ПВО ЗРК Patriot Алексей Резников Война России против Украины

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