Украина в следующем году может получить ATACMS и западные танки: Кулеба рассказал, от чего это зависит 30 декабря, 10:15 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Stoyan Nenov)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в следующем году Украина получит ракеты ATACMS и западные танки, но все будет зависеть от ситуации на поле боя.

В интервью РБК-Украина он сказал, что у него есть уверенность, что союзники передадут Украине танки западного образца, ракеты ATACMS и современные ударные дроны.

«Когда мы начали о Patriot говорить с американцами, мы слышали „нет“. И то, что это произошло, — это еще одно свидетельство, что еще одно табу снято, еще одна стена рухнула. И я не думаю, что другие темы будут сложнее Patriot», — отметил глава МИД.

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29 декабря издание Politico сообщило, что Владимир Зеленский на встрече с Джо Байденом просил о передаче ракет ATACMS украинской армии.

Также, по данным неназваного чиновника, украинские официальные лица попросили администрацию Байдена прислать три или четыре танка Abrams, чтобы изменить решение Германии не передавать Украине танки Leopard.

