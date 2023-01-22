Нужны единство и прочность. Зеленский заявил, что Украина может победить в 2023 году 22 января, 21:35 Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина может победить Россию в 2023 году, если украинцы будут сохранять единство и прочность.

Об этом он сказал в ходе встречи со студентами и преподавателями КНУ им. Т. Шевченко совместно с экс-премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Офис президента.



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«Скорость (завершения войны - ред.) зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности снаружи - помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов извне, что внутри, потому что это будет затягивать войну», – отметил Зеленский.

В то же время Джонсон заявил, что партнеры Украины помогут «поскорее закончить эту войну в 2023 году».

«Потому что это будет лучше всего для мира, чтобы не погибали люди, и это будет лучше для Украины и, честно говоря, для российского народа тоже. Закончим уже это», — сказал экс-премьер Британии.

Он добавил, что для этого нужно как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие, в том числе танки.