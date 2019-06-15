Дмитрий Запорожец
Равиоли с морковью и щеки океанических рыб. Пять лучших ресторанов мира для меня
Олеся Островская-Лютая
Человек и Чернобыль
Наталья Кадя
Как оздоровить память летом
Валерий Пекар
Двухпалатный парламент. Хорошо или плохо?
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Когда российские войска уходят, начинается мир — Волкер о Донбассе

Вчера, 18:27
Цей матеріал також доступний українською
Когда российские войска уходят, начинается мир — Волкер о Донбассе - фото

Kurt Volker / Twitter

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер напомнил, что когда из Мариуполя вышли российские войска, там наступил мир.

Об этом он написал в Twitter по случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от русских захватчиков.

«Пять лет назад украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор стал мирным (за исключением того, когда российские войска обстреляли его, убив десятки людей)», — отметил Волкер.

«Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир», — добавил он.

Теги:   Война на Донбассе Мариуполь Донбасс Курт Волкер

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 11:30

img
«Я никогда не видел у Зеленского двойного дна»: Радуцкий рассказал, как и зачем стал членом Зе команды
Политика

Вчера, 17:53

img
Бывший глава АП Райнин имел до 5 млн ежемесячно: экс-нардеп Крючков рассказал о масштабной коррупционной схеме — Цензор. НЕТ
Геополитика

Сегодня, 14:25

img
В Кремле рассказали о выжидательной позиции Путина по Зеленскому

ТОП 3

Политика

Сегодня, 08:30

img
Основатель клиники Борис, который в первой двадцатке Слуги народа, высказался о медреформе, Супрун и Комаровском
25041
Политика

Вчера, 08:30

img
Парламентская революция. Как две новые партии могут изменить состав Рады
8556
Политика

Сегодня, 00:45

img
Зеленский искупался в мариупольском фонтане — видео
6125

Новости Одессы

img
Во дворике одесского музея спел Борис Гребенщиков
img
На Киевской трассе Kia врезалась в "Жигули": есть пострадавшие
img
Два одессита стали чемпионами мира по футболу в составе юношеской сборной