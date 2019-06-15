Когда российские войска уходят, начинается мир — Волкер о Донбассе Вчера, 18:27 Цей матеріал також доступний українською Kurt Volker / Twitter Kurt Volker / Twitter

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер напомнил, что когда из Мариуполя вышли российские войска, там наступил мир.

Об этом он написал в Twitter по случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от русских захватчиков.

«Пять лет назад украинские защитники освободили Мариуполь, который с тех пор стал мирным (за исключением того, когда российские войска обстреляли его, убив десятки людей)», — отметил Волкер.

«Урок для Донбасса заключается в том, что когда российские войска уходят, начинается мир», — добавил он.