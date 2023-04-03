Данилов обещает, что Россия распадется в ближайшие семь лет

3 апреля, 22:33
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Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Алексей Данилов (Фото:СНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что страна-агрессор Россия разделится на части в течение семи лет, а процесс распада уже начался.

В интервью The Times Данилов сообщил, что Запад должен подготовиться к краху и распаду России.

Он отметил, что мартовская встреча российского диктатора Владимира Путина с главой КНР Си Цзиньпином подтвердила то, во что Украина давно верила: Россия слаба и находится на грани распада.

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«Запад не знает Россию, и Запад боится фрагментации в России. Но этот процесс уже идет», — сказал Данилов.

По словам Данилова, крах будет «впечатляющим» и произойдет в течение трех, пяти или семи лет.

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«Это исторический процесс, и историю не остановить», — добавил Данилов.

26 февраля Путин впервые предположил, что в будущем Российскую Федерацию может ожидать распад, а население разделится на отдельные нации.

По его словам, российский народ, «если Западу удастся развалить РФ и установить контроль над ее обломками», может не сохраниться и образуются новые народы, например, «московиты или уральцы».

Данилов ранее говорил, что Запад пока не имеет окончательного решения, что делать с Россией, и не понимает, чем должна закончиться развязанная против Украины полномасштабная война. Однако мир должен быть готов к распаду РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что после войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия СНБО Страна-агрессор Алексей Данилов

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