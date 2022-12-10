«Никто не говорит „нет“ Украине». Дипломат-советник Зеленского — о переговорах с НАТО и колебаниях США по признанию РФ спонсором терроризма 10 декабря, 06:20 Эксклюзив НВ Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента (Фото:Наталья Кравчук, НВ)

Западные партнеры пока не решаются давать Украине членство в НАТО, дальнобойное оружие и военные самолеты. Однако все это обязательно произойдет, уверен советник ОП Игорь Жовква.

В сентябре Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Случилось это на фоне присоединения Россией оккупированных украинских территорий. Реагируя на такой шаг Киева в НАТО не дали нового ответа, а повторили старую мантру: вступление Украины зависит от согласия всех союзников, а двери Альянса остаются открытыми.

Видео дня

Похожая позиция партнеров звучала и во время недавней министерской встречи в Бухаресте. Однако с маленьким замечанием: на этот раз генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что членство Украины станет возможным после победы в войне с Россией.

О том, почему Украина решила подать заявление на ускоренное вступление и реакцию партнеров на это НВ поговорил с Игорем Жовквой — заместителем руководителя Офиса президента и дипломатическим советником Владимира Зеленского. Кроме того, он рассказал редакции о поставках западного вооружения, ответил на вопрос о возможном склонении Киева к переговорам с Москвой и объяснил, почему Банковая медлит с разрывом дипотношений с Ираном.

— На прошлой неделе прошла встреча министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Насколько она была результативна для Украины? И в чем мы увидим эти результаты? Может быть, в большем количестве вооружения?

— Это была очередная встреча министерского уровня государств-членов НАТО. Она не планировалась специально, чтобы обсуждать тему Украины. Но, конечно, она звучала. [Украинский] министр иностранных дел принял участие в совместном ужине с главами МИД членов Альянса. Я бы не сказал, что какие-то особые надежды возлагались на это мероприятие, это был не саммит. Но очень хорошо, что министры обсудили происходящее в Украине, что была реакция на регулярные ракетные обстрелы. Очень важно, что в итоговом заявлении упомянули решение бухарестского саммита о том, что двери Альянса остаются открытыми. Мы сверили часы, где мы сейчас в контексте того, что Украина подала заявку на членство в НАТО. Дискуссия о том, когда страна станет членом НАТО, продолжается.

Что касается вооружения, это не был формат, где обсуждались дополнительные поставки вооружения, это не задача министров иностранных дел. Есть специальный формат — так называемая группа поддержки Украины («Рамштайн»), встречи которой периодически проходят. И именно там обсуждаются конкретные поставки обороны. Последняя встреча «Рамштайна» была 16 ноября в режиме онлайн. Здесь идет свой процесс. Страны НАТО реагируют на обстрелы, которые, к сожалению, регулярно происходят. Но мы также хотим, чтобы страны-члены НАТО реагировали заранее на возможную эскалацию России на территории Украины, на возможное увеличение обстрелов критической инфраструктуры. Наряду с вооруженным «Рамштайном» нам нужно говорить уже сейчас об энергетическом «Рамштайне». Украине нужны высоковольтные трансформаторы, генераторы и другие запчасти, чтобы наша система энергетики работала в нормальном режиме.

— На министерской встрече как раз много говорили о возобновлении энергетики.

— Да, об этом говорили. И не только говорили. Некоторые государства-члены НАТО уже делают соответствующие поставки. 13 декабря по инициативе президента [Франции Эмануэля ] Макрона состоится Конференция по устойчивости с участием его самого и президента Украины. Будут говорить, в частности, и об энергетике. Потому что сейчас наиболее важно Украине выстоять не только на поле боя, но и сохранить энергетическую инфраструктуру.

— Это хорошо, что партнеры готовы помогать восстанавливать энергетику. Но дадут ли они достаточно ПВО, чтобы защитить то, что будет восстановлено?

— Об этом мы тоже говорим. Когда говорим об энергетике, всегда добавляем, что лучшей защитой для украинских объектов энергетической инфраструктуры стало бы еще большее количество систем противовоздушной и противоракетной обороны. Ведь, например, даже те системы, которые поставлены в Украину отдельными нашими союзниками, в том числе Германией и США, демонстрируют почти 100% результат. Мы каждый раз сбиваем больше баллистических ракет и дронов. Представьте, если бы таких систем было больше? Об этом каждый день говорим на своем уровне: президент — с лидерами, министр обороны — с министрами обороны, глава МИД — с министрами иностранных дел, руководитель Офиса — со своими коллегами. Нам бы хотелось, чтобы это было быстрее. Но также существуют объективные причины: где-то нужно эти системы элементарно выработать, потому что их нет налицо; где-то нужно преодолеть бюрократическую инерцию внутри страны; где-то, возможно, нужно не рассматривать так называемое разрешение НАТО, а просто принять смелое политическое решение на уровне руководства страны. Но, поверьте, по всем этим аспектам работает президент, наша дипломатия, и результаты у нас будут еще лучше.

— В чем вопрос с системами Patriot? Предоставят ли нам их?

— Надо спрашивать у тех стран, у которых они есть.

— Ситуация с Германией непростая. Они готовы передать их или нет?

— Я бы сказал так: положительно уж то, что возможность поставки систем Patriot в Украину обсуждается. Еще несколько месяцев назад никто не хотел даже поднимать этот вопрос.

— Если говорить о танках, военных самолетах и дальнобойном оружии, в отношении которых у партнеров пока нет политической воли предоставить их Украине. Появится ли она когда-нибудь? И от чего это зависит?