Контрнаступление еще не началось, но ВСУ готовы: Данилов объяснил расчеты украинских командиров 27 мая, 09:53 Украинский военный на линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ)

Украина готова к контрнаступлению против российских войск, однако оно еще не началось, хотя может стартовать в любой момент — «завтра, послезавтра или через неделю», дал понять секретарь СНБО Алексей Данилов.

Об этом он заявил в интервью ВВС. В ответ на вопрос британского корреспондента о том, готовы ли Вооруженные силы Украины к наступлению, Данилов отметил: «Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени».

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Комментируя предстоящее контрнаступление ВСУ, секретарь СНБО пояснил, что Украина осознает «историческую возможность, которую мы не можем потерять, чтобы действительно стать независимой большой европейской страной».

Именно поэтому, пояснил Данилов, «было бы странно» называть даты начала тех или иных событий. «Этого делать нельзя… Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку», — подчеркнул он. «Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю», — добавил секретарь СНБО.

Алексей Данилов также отверг предположение о том, что долгожданное контрнаступление ВСУ уже началось, заявив, что «уничтожение российских центров управления и российской военной техники» остается задачей Вооруженных сил Украины с 24 февраля прошлого года.

«На этой войне у нас нет выходных», — сказал он.

По словам Данилова, сказал, ВСУ начнут наступление, когда украинские командиры посчитают, что «мы можем добиться наилучшего результата на данном этапе войны».

ВВС также отмечает, что их интервью пришлось прервать из-за «телефонного сообщения от президента Зеленского, который вызвал Данилова на совещание для обсуждения контрнаступления».

25 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление Украины продолжается уже несколько дней. Впоследствии он уточнил свое заявление, пояснив, что контрнаступление включает в себя комплекс различных мероприятий и интенсивных действий, а не одно конкретное событие.

«Это не какой-то „один ивент“, который начнется в конкретный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты. Это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск РФ на разных направлениях, которые уже происходили вчера, происходят сегодня и будут происходить завтра», — отметил Подоляк.