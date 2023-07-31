Командиры Азова могут вернуться на фронт для участия в боевых действиях, запрета нет — командующий Нацгвардией
Командир бригады Азов Денис Прокопенко встретился со своими бойцами после освобождения из плена (Фото:Бригада Азов/Telegram)
Командиры Азова, в частности Денис Прокопенко, могут вернуться на фронт для участия в боевых действиях.
Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко в интервью УП.
«Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — отметил он.
Пивненко добавил, что запрета на это нет. Однако он также не распределяет, кто воюет, а кто — нет.
Командующий НГУ пояснил, что командиры Азова могут вернуться на фронт даже в течение месяца.
«В зависимости от обстановки, складывающейся на фронте. Может быть, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет», — резюмировал Пивненко.
8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Он встретил их в аэропорту Стамбула.
Среди вернувшихся командиров гарнизона:
- командир Азова подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис;
- заместитель командира Азова Святослав Паламар, позывной — Калина;
- и.о. командира 36-й бригады морской пехоты капитан 3-го ранга Сергей Волынский с позывным Волына;
- старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Олег Хоменко;
- командир 12-й бригады НГУ полковник Денис Шлега.
Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.
Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.