Командиры Азова могут вернуться на фронт для участия в боевых действиях, запрета нет — командующий Нацгвардией 31 июля, 12:44 Командир бригады Азов Денис Прокопенко встретился со своими бойцами после освобождения из плена (Фото:Бригада Азов/Telegram)

Командиры Азова, в частности Денис Прокопенко, могут вернуться на фронт для участия в боевых действиях.

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко в интервью УП.

«Денис, он же занимает какую-то должность. Они обороняли Мариуполь, еще некоторые у них были задачи не в составе бригады, а в составе батальона тактической группы. Они готовятся и будут выполнять задачи, как и все остальные», — отметил он.

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Пивненко добавил, что запрета на это нет. Однако он также не распределяет, кто воюет, а кто — нет.

Командующий НГУ пояснил, что командиры Азова могут вернуться на фронт даже в течение месяца.

«В зависимости от обстановки, складывающейся на фронте. Может быть, и в течение месяца. Увидим, посмотрим, жизнь покажет», — резюмировал Пивненко.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пятеро командиров из Азовстали. Он встретил их в аэропорту Стамбула.

Среди вернувшихся командиров гарнизона:

командир Азова подполковник Денис Прокопенко с позывным Редис;

заместитель командира Азова Святослав Паламар, позывной — Калина;

и.о. командира 36-й бригады морской пехоты капитан 3-го ранга Сергей Волынский с позывным Волына;

старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Олег Хоменко;

командир 12-й бригады НГУ полковник Денис Шлега.

Пятеро командиров Азовстали по договоренностям находились в Турции «под личной протекцией президента Эрдогана» после того, как в сентябре 2022 года состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и Россией. Они провели в стране более девяти месяцев после освобождения из российского плена.

Всего 22 сентября 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников. Пятерых командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в государственной измене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.