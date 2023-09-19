Данилов рассказал, когда назначат новых заместителей министра обороны

19 сентября, 01:14
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Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в понедельник, 18 сентября, рассказал, когда ожидать назначения новых заместителей министра обороны.

В эфире телемарафона Данилов отметил, что первый замминистра обороны Александр Павлюк «на месте» и отвечает за все процессы в ведомстве.

«Это естественно: когда есть смена руководства, меняются заместители. Насколько мне известно, все они без исключения написали заявления об увольнении. Сегодня Кабинет министров эти заявления рассмотрел…», — сказал он.

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По мнению секретаря СНБО, заместителей министра «назначат или переназначат» сразу после того, как глава ведомства Рустем Умеров вернется из заграничной командировки.

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Во вторник, 19 сентября, в Германии состоится 15-я встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн), в которой будет участвовать Умеров.

18 сентября правительство уволило всех заместителей министра обороны Украины: Виталия Дейнегу, Анну Маляр, Владимира Гаврилова, Ростислава Замлинского, Дениса Шарапова, Андрея Шевченко.

Также Константина Ващенко уволили с должности государственного секретаря министерства обороны Украины.

По информации УП, все замминистра написали заявления добровольно после просьбы Рустема Умерова и больше на эти должности не вернутся.

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6 сентября Верховная Рада назначила министром обороны Рустема Умерова. За день до этого парламент уволил с этой должности Алексея Резникова, который возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Умеров с сентября 2022-го руководил Фондом госимущества.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины СНБО Министерство обороны Украины Рустем Умеров Алексей Данилов

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