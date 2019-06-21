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Слуга народа работает над новым коалиционным соглашением — Стефанчук

Сегодня, 13:25
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Слуга народа работает над новым коалиционным соглашением — Стефанчук - фото

Ruslan Stefanchuk via Facebook

Партия Слуга народа работает над первым вариантом нового коалиционного соглашения, заявил в интервью Радио НВ представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Он отметил, что в соглашении указываются задачи коалиции депутатских фракций и будущие законопроекты. В то же время Стефанчук не уточнил, с какими политсилами прорабатывается коалиционное соглашение.

Ранее представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук допустил, что если партия Слуга народа получит меньше 226 мест в парламенте, то политсила будет готова сформировать коалицию.

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Среди возможных союзников он назвал партию Святослава Вакарчука Голос и партию Игоря Смешко Сила и честь.

Данные соцопроса от Украинского института социальных исследований им. Яременко и центра Социальный мониторинг свидетельствуют, что лидером электоральных симпатий остается партия Слуга народа, у которой 49,8% поддержки среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Теги:   партия Слуга народа Парламентская коалиция Коалиционное соглашение Коалиция Руслан Стефанчук Радио НВ

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