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Ректор КНУ отменил приказ о трудоустройстве Портнова

Вчера, 22:39
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Ректор КНУ отменил приказ о трудоустройстве Портнова - фото

Пресс-служба КНУ

В КНУ отменили трудоустройство Портнова

Ректор КНУ Шевченко Леонид Губерский отменил приказ о принятии экс-заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова на кафедру конституционного права, сообщается в Telegram-канале Ні Портнову в КНУ.

Кроме того, ректор извинился за трудоустройство Портнова.

В четверг, 20 июня под КНУ имени Шевченко около 300 человек вышли на протест из-за принятия экс-заместителя главы АП времен Виктора Януковича Андрея Портнова на кафедру конституционного права.

Напомним, что ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко восстановил заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета.

Сам Портнов заявил, что граждане должны «проводить досуг в любом удобном для них формате».

Теги:   КНУ им. Т. Шевченко Андрей Портнов

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