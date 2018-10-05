05 октября 2018, пятница

Княжицкий рассказал, чем одобренный ВР законопроект об украинском языке отличается от "законопроекта Лесюка"

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Народный депутат Николай Княжицкий

Народный депутат Николай Княжицкий

Народный депутат и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий рассказал об "опасностях" проекта закона о языках в Украине №5556 и отличии от него поддержанного в первом чтении законопроекта №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

"Что есть опасного в законе №5556 для меня? Это возможность какой-то громаде, селу или поселку собраться и двумя третями определить, что они выбирают для себя другой официальный язык, и этим языком вести переписку, то есть, на самом деле, это прямой шаг к сепаратизму", - сказал он в эфире Радио НВ.

Княжицкий отметил, что так называемый "законопроект Лесюка" является декларативным и не содержит "механизмов, дефиниций, контроля и наказаний".

Напомним, что 4 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Законопроект определяет украинский язык единственным официальным языком в Украине. Документ регулирует применение языка во всех сферах общественной жизни, однако не распространяется на личное общение.

Согласно документу, чиновники и государственные служащие обязаны владеть украинским языком. Законопроект также обязывает владеть украинским языком офицеров, правоохранителей и представителей спецслужб, адвокатов, нотариусов, руководителей государственных и коммунальных детсадов, школ, учреждений среднего и высшего образования, учителей, преподавателей и ученых, медиков государственных и коммунальных учреждений, других чиновников.

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