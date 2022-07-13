Скоро смогут признать независимую Бурятию и Тыву. Подоляк высмеял «признание» Северной Кореей ОРДЛО 13 июля, 22:58 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал «признание» КНДР псевдореспублик «Л/ДНР» на оккупированных территориях Украины.

В своем Telegram-канале в среду, 13 июля, Подоляк назвал новость о «признании» террористических организаций режимом Ким Чен Ына «политическим анекдотом», в котором главную роль играют российские пропагандисты.



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"…Пока Владимир Путин готовится к визиту в новую страну-партнер — Иран, Северная Корея… признала криминальную группировку «ДНР». Фантастическая победа. Фантастическое достижение, ради которого нужно было полностью уничтожить репутацию «великой России»", — отреагировал советник главы ОП.

Подоляк также написал, что через некоторое время «КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую республику Тыва».

На фоне информации о том, что КНДР 13 июля признала «независимость» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях, МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Пхеньяном.

30 июня МИД объявило о разрыве дипломатических отношений с Сирией и введении санкций против сирийских юридических и физических лиц также за признание «независимости» временно оккупированных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях.



21 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин признал «независимость» так называемых «ЛНР» и «ДНР». 22 февраля Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры «о дружбе и сотрудничестве» с псевдореспубликами. На фоне спровоцированной страной-агрессором эскалации на Донбассе марионетки Кремля, так называемые руководители «ЛНР» и «ДНР» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, обратились к Путину с официальной просьбой помочь в вооруженном противодействии украинской армии. Утром 24 февраля 2022 года Путин объявил о начале полномасштабного вторжения в Украину, которое в России цинично называют «специальной военной операцией».



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