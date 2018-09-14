15 сентября 2018, суббота

Клоунада и фарс. Аваков прокомментировал решение суда по Омеляну

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Арсен Аваков
Фото: mvs.gov.ua

Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил возмущение в связи с решением Соломенского суда, который обязал министра инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении, сдать загранпаспорта.

"У действующего министра украинского правительства Владимира Омеляна по ходатайству НАБУ суд, в обеспечение страхов детективов, решил забрать паспорта?! Клоунада и фарс!", - написал глава МВД на своей странице в Twitter.

Напомним, 14 сентября, состоялось заседание Соломенского райсуда Киева по избранию меры пресечения Омеляну, в результате которого министра инфраструктуры отпустили из зала суда на поруки. Суд запретил Омеляну выезд за границу и потребовал от него сдать загранпаспорта и сообщать правоохранителям о своем месте пребывания.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.

В НАБУ отметили, что в декларации за оба года Омелян умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является.

В е-декларации также отсутствует информация о расходах на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.

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