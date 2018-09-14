Клоунада и фарс. Аваков прокомментировал решение суда по Омеляну

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил возмущение в связи с решением Соломенского суда, который обязал министра инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении, сдать загранпаспорта.
"У действующего министра украинского правительства Владимира Омеляна по ходатайству НАБУ суд, в обеспечение страхов детективов, решил забрать паспорта?! Клоунада и фарс!", - написал глава МВД на своей странице в Twitter.
У действующего министра Ураинского правительства Владимира Омельяна по ходатайству набу - суд, в обеспечение страхов детективов решил забрать паспорта!?.. Клоунада и фарс! ????— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 14 сентября 2018 г.
Напомним, 14 сентября, состоялось заседание Соломенского райсуда Киева по избранию меры пресечения Омеляну, в результате которого министра инфраструктуры отпустили из зала суда на поруки. Суд запретил Омеляну выезд за границу и потребовал от него сдать загранпаспорта и сообщать правоохранителям о своем месте пребывания.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили Омеляну о подозрении в незаконном обогащении.
В НАБУ отметили, что в декларации за оба года Омелян умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является.
В е-декларации также отсутствует информация о расходах на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.
Кроме того, министр внес недостоверные сведения о стоимости автомобиля Volvo S80 2007 года выпуска, приобретенного в 2016 году.
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