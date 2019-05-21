Климпуш-Цинцадзе заявила о готовности возглавить правительство в переходный период Вчера, 14:20 1364 Цей матеріал також доступний українською НВ Климпуш-Цинцадзе: Не привыкла отказываться от ответственности НВ

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о готовности возглавить правительство в переходный период.

«Насколько я знаю из законодательства, в таком случае это решение президента, должен быть указ относительно того, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла», — пишет Интерфакс-Украина.

На вопрос о том, готова ли она согласиться на аналогичную или другую должность в новом правительства, Климпуш-Цинцадзе ответила, что «пусть сначала предложат».

«Если никто не собирается переходить красных линий европейской и евроатлантической интеграции, — это принципиальный вопрос, и насколько быстро они собираются двигаться, от ответа на эти вопросы будет зависеть и мой ответ», — резюмировала она.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Он также призвал написать заявления об отставке всех министров и главу Кабмина.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Зеленский пригласил глав фракций парламента на консультации в АП. По их итогам было принято решение о досрочном прекращении полномочий Рады нынешнего созыва.

Активисты РПР заявили, что для роспуска Рады нет оснований. Они призвали Зеленского не прекращать досрочно полномочия парламента, а народных депутатов — поставить вопрос о конституционности заявлений новоизбранного президента.