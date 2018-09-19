19 сентября 2018, среда

Климкин жестко отреагировал на сообщение о выдаче венгерских паспортов в Берегово

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Павел Климкин

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин жестко отреагировал на сообщения СМИ о раздаче венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

По словам Климкина, на Генассамблее ООН он встретится со своим венгерским коллегой.

"Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - написал Климкин.

Ранее Укринформ опубликовал видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. 

На видео зафиксирован факт провозглашения клятвы на верность Венгрии. Клятву произносят на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией – не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

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