Климкин жестко отреагировал на сообщение о выдаче венгерских паспортов в Берегово

Глава МИД Украины Павел Климкин жестко отреагировал на сообщения СМИ о раздаче венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

По словам Климкина, на Генассамблее ООН он встретится со своим венгерским коллегой.

"Кроме всего прочего, если видео о выдаче украинцам в Берегово венгерских паспортов не фейк, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - написал Климкин.

У Нью-Йорку на ГА ООН буду зустрічатись з угорським міністром. Крім усього іншого, якщо відео про видачу українцям у Береговому угорських паспортів не фейк, думаю, йому доведеться відправитись видавати угорські паспорти до Будапешта. І ніяк не українським громадянам. Там зручніше — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.

Ранее Укринформ опубликовал видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

На видео зафиксирован факт провозглашения клятвы на верность Венгрии. Клятву произносят на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией – не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.