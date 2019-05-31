Климкин: заявление Бориса Шефира о войне, как и заявление о референдуме, — это тестовые шарики 31 мая, 19:36 Цей матеріал також доступний українською Кадр видео Радио НВ via YouTube Климкин заявил, что в интервью Шефира ему не понравилось то, что он связал закон о языке и прекращение войны Кадр видео Радио НВ via YouTube

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ сравнил заявления партнера президента Владимира Зеленского по Кварталу-95 Бориса Шефира о войне с Россией и заявление главы Администрации президента Андрея Богдана о референдуме по миру с Россией с тестовыми шариками.



«Я считаю, что, знаете, как бильярд, это тестовые шарики. Сначала референдум пошел. Вот его вбросили, возникла дискуссия в обществе. А потом якобы это не референдум, а какой-то информационный. О чем неизвестно, поскольку какой может быть референдум? Референдум как побеждать? Референдум как сдаваться? Закона о референдуме нет", - заявил Климкин.

Глава МИД также рассказал, что ему больше всего не понравилось в интервью Бориса Шефира.

«Но здесь мне очень не нравится в этом интервью, на самом деле, одна фраза, и совсем другая фраза. Мне очень не нравится позиция, что это поможет остановить войну. То есть делается эта связь между языком и вообще языковыми вопросами и тем, как, собственно, Россия это воспринимает. Если вы послушаете хотя бы Лаврова на любой конференции министерской - все началось с языка ... Эта логика, на мой взгляд, очень опасна. А эти шарики тестовые - я к этому очень спокойно отношусь», - заявил он.

Напомним, 30 мая было опубликовано интервью партнера президента Владимира Зеленского по Кварталу-95 Бориса Шефира. В нем он, в частности, заявил, что войну в Донбассе начали, чтобы заработать денег и нынешние политики смогут ее закончить. Он также утверждал, что закон о языке нужно отменить и это «первый шаг для того, чтобы завершить войну».

В Администрации президента уже заявили, что это было частное мнение Шефира, которое не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского. Аналогичное заявление об интервью Шефира сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

21 мая глава АП Андрей Богдан допустил вынесение на референдум вопрос о мире с Россией. 23 мая он заявил, что закон о референдуме не принят и «это могут быть и опросы, и социология, и какие-то предусмотренные законом возможности».