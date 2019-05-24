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Климкин заявил, что не может найти команду единомышленников для участия в выборах в Раду

Вчера, 20:54
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Климкин заявил, что не может найти команду единомышленников для участия в выборах в Раду - фото

НВ

Павел Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не может найти команду единомышленников для участия в досрочных парламентских выборах.

Об этом дипломат сказал в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

«Я бы очень хотел найти команду, я ее пока не нашел, откровенно говорю. Команду единомышленников, у которых было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики», — сказал он.

По словам главы ведомства, в партию Слуга народа его еще не звали.

«Надо посмотреть, что у них будет за партия», — сказал он.

Климкин отметил, что беседовал с лидером партии Голос Святославом Вакарчуком.

«Я разговаривал со Славой, я его очень уважаю, он реально классный… Нет никаких решений. Это просто разговор на сегодня», — заявил он.

Министр подчеркнул, что не пойдет в политику вместе с командой экс-президента Петра Порошенко.

«Я был частью внешнеполитической команды, но я никогда не был частью политической команды. У меня есть много разных идей. За пару следующих недель я определюсь», — сказал Климкин.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Главным аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%, а юридическим — отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Павел Климкин

Спецтема   Выборы в Раду

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