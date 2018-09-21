Климкин: Закарпатье - рискованный регион с точки зрения гибридного влияния соседних государств

Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения гибридного воздействия на него соседних стран, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ.

"Я считаю, что Закарпатье - это очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов. И мы в это должны вложиться (в противодействие гибридным угрозам), иначе создадим ситуацию, что нам это будет стоить все больше", - сказал Климкин.

Глава МИД подчеркнул, что на Закарпатье нужно решительно строить собственную "логику поведения с национальными меньшинствами". Он добавил, что это серьезная задача, и она должна касаться также других регионов Украины, где есть национальные меньшинства, ведь ситуацию может использовать в свою пользу Россия.

"Есть и другие регионы, где у нас есть национальные меньшинства: румынское, болгарское. Мы прекрасно понимаем, как Россия работает среди румынского и болгарского меньшинства. Россия может и будет совершенствоваться в применении гибридных методов. Нужна последовательная и четкая политика в отношении всех этих регионов", - отметил Климкин.

Напомним, на Закарпатье обострилась ситуация с венгерским меньшинством. На этой неделе агентство Укринформ опубликовало видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Береговом Закарпатской области.

Комментируя это, Климкин заявил, что Украина может выслать консула Венгрии. В ответ глава МИД Венгрии пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины. Публикацию видеоролика Сийярто назвал попыткой использовать антивенгерские настроения и завоевать голоса избирателей перед выборами.

На видео зафиксирован факт произнесения клятвы на верность Венгрии. Клятву произносят на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкцией - не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Климкин допустил высылку консула Венгрии с Берегового в том случае, если будет подтверждена подлинность видео. Климкин отметил, что в этом месяце во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке будет встречаться с Сийярто, и этот разговор будет сложным.