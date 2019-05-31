Климкин: Я вижу, что у Зеленского есть понимание масштабов вызовов со стороны России 31 мая, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Скриншот видео Радио НВ via YouTube Климкин добавил, что не может сказать, есть ли у Зеленского понимание, что и когда делать Скриншот видео Радио НВ via YouTube

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин в интервью Радио НВ заявил, что президент Владимир Зеленский понимает масштабы вызовов со стороны России.

«Я надеюсь, что да. Из тех разговоров, что я имел с новым президентом, я вижу, что есть понимание масштаба этих вызовов. Есть ли понимание детальное, что и когда делать, этого я, конечно, не могу сказать», — заявил министр, отвечая на вопрос, понимает ли новая власть вызовы со стороны России.

Напомним секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что на следующем заседании СНБО обсудят проблемы Донбасса.

Во время инаугурационной речи 20 мая президент Владимир Зеленский назвал главной задачей прекращения войны в Донбассе. Глава Администрации президента Андрей Богдан заявлял, что Россия — страна-агрессор, однако даже с агрессором нужно разговаривать.