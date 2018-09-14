14 сентября 2018, пятница

Климкин выступил за продление закона об особом статусе Донбасса

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Павел Климкин
Фото: YES

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости продления закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей для противодействия попыткам РФ снять западные санкции.

Об этом он заявил в пятницу в кулуарах 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Россия считала, что в прошлом году мы не продлим этот закон. Для нее то, что было голосование, стало крайне неприятным сюрпризом. На самом деле вся логика России, как избавиться от санкций, была с этим связана... С точки зрения тех провокаций России, чтобы сбить санкции, продление закона важно", - сказал глава МИД Украины.

При этом Климкин назвал решение боевиков "ДНР/ЛНР" о проведении выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей "осознанной провокацией Москвы".

Также он исключил, что оккупированный Донбасс может получить особенности местного самоуправления.

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Закон об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят осенью 2014 года во исполнение Минских договоренностей. Срок действия этого документа истекал спустя три года, но, чтобы не выходить из минского процесса, Украина в октябре 2017 года пролонгировала его на год.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик направил письмо руководству Верховной Рады с призывом продлить действие закона.

В то же время депутат от фракции Блок Петра Порошенко Иван Винник заявил, что действие закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не будет продлено, так как с принятием закона о деоккупации он устарел.

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