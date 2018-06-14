Климкин высказался о просмотре трансляции ЧМ-2018

Климкин призвал украинский не ехать на Чемпионат мира по футболу

Министр иностранных дел Павел Климкин еще раз напомнил об опасности поездок в Россию на Чемпионат мира по футболу.

В то же время глава украинского МИД не имеет ничего против просмотра трансляции ЧМ-2018, сообщает Громадське.

"Спорт - это спорт, смотрите трансляцию, но в России нечего делать. Это мое глубокое убеждение. Конечно мы будем беспокоиться, у нас есть схемы, по которым будут работать консулы..., но я уверен, что риски являются непомерными", - отметил Климкин.

Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.