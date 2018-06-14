14 июня 2018, четверг

Климкин высказался о просмотре трансляции ЧМ-2018

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Климкин призвал украинский не ехать на Чемпионат мира по футболу

Климкин призвал украинский не ехать на Чемпионат мира по футболу

Министр иностранных дел Павел Климкин еще раз напомнил об опасности поездок в Россию на Чемпионат мира по футболу.

В то же время глава украинского МИД не имеет ничего против просмотра трансляции ЧМ-2018, сообщает Громадське.

"Спорт - это спорт, смотрите трансляцию, но в России нечего делать. Это мое глубокое убеждение. Конечно мы будем беспокоиться, у нас есть схемы, по которым будут работать консулы..., но я уверен, что риски являются непомерными", - отметил Климкин.

Чемпионат мира по футболу 2018 года состоится в России с 14 июня по 15 июля. Мундиаль впервые проводится в России и в Восточной Европе в целом.

 

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