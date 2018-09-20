20 сентября 2018, четверг

Климкин: Венгрия не услышала претензии Украины относительно двойного гражданства

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Павел Климкин заявил, что Будапешт не понял претензий Украины относительно двойного гражданства

Павел Климкин заявил, что Будапешт не понял претензий Украины относительно двойного гражданства

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал реакцию венгерского коллеги Петера Сийярто относительно двойного гражданства жителей Закарпатской области.

По его словам, Будапешт проигнорировал упреки в том, что венгерские дипломаты призывают украинцев скрывать от властей факт получения второго гражданства.

"Кажется, меня кое-кто в Украине и за рубежом недослышал. Проблемой на скандальном видео генконсульства в Берегово является не только раздача гражданства, а призыв скрыть это от Украины", - подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним, что в Украине поднялся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

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