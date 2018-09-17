Климкин: В будущем договор с РФ по Азовскому морю прекратит свое действие

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в будущем договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года прекратит действие.

"Есть четкая стратегия, мы ее подготовили... Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана - это 100%... Договор касательно Азова, конечно, он не будет работать в будущем. Когда мы это сделаем? Это вопрос четкой стратегии", - цитирует министра Интерфакс-Украина.

Климкин отметил, что у Украины есть план по переработке договоров с РФ, который будет представлен по каждому договору или блоку договоров постепенно.

В понедельник, 17 сентября, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 31 мая 1997 года.

Соответствующее решение было принято Советом нацбезопасности и обороны 6 сентября 2018 года. Таким образом СНБО поддержал предложение Министерства иностранных дел Украины.

Теперь МИД должен проинформировать о принятом решении ООН, ОБСЕ и другие международные организации. Стоит отметить, что Украина решила не расторгнуть договор о дружбе с РФ, а просто не продлевать его действие, срок которого заканчивается 31 марта 2019 года.

Добавим, что Россия начала устраивать провокации в Азовском море с апреля 2018 года, захватывая суда, направляющиеся в порты Бердянска и Мариуполя, во время их прохода через Керченский пролив.

При этом агрессивные действия российской стороны противоречат международному договору, согласно которому Азовское море является водами внутреннего пользования как для Украины, так и для РФ, и его могут свободно использовать обе страны.

В связи с этим Украина ведет переговоры с ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду Азовского моря.

Кроме того, СНБО утвердил комплекс мер по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.

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