Климкин: В ближайшие дни консул Венгрии покинет Украину

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что в ближайшие дни консул Венгрии вернется на свою родину.

Об этом министр сообщил в статье для Европейской правды, комментируя скандал с выдачей венгерских паспортов в консульстве в Берегово.

"Хотя о конкретных действиях венгерского консула дискутировать нужды нет, здесь следует четко расставить точки над i. И мы их расставим. В ближайшие дни консул вернется на родину. Его действия противоречат Венской конвенции о консульских сношениях, согласно которой консульское учреждение выполняет функции,"которые не возбраняются законами и правилами государства пребывания или против выполнения которых государство пребывания не имеет возражений", - написал глава МИД.

Климкин добавил, что консул, и его руководители в Будапеште прекрасно знали, что Украина имеет возражения против предоставления своим гражданам второго гражданства, поскольку Конституция и законодательство Украины предусматривают только одно-единственное - украинское.

"То, что у нас не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности за двойное гражданство, сути дела не меняет", - добавил министр.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что если аутентичность видео подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

В МИД Венгрии заявили, что внесение Сийярто в базу Миротворца свидетельствует об "антивенгерских атаках" в Украине.