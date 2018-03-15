Климкин: Украина присоединится к реакции мирового сообщества на отравление экс-шпиона Скрипаля

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев внимательно следит за событиями вокруг отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Как сообщает пресс-служба украинского МИД, Климкин заверил британскую сторону в намерениях Украины присоединиться к реакции международного сообщества на ситуацию с отравлением Скрипаля.

По его словам, последние события, связанные с отравлением Скрипаля, "вызывают большую тревогу", этот случай свидетельствует "о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и ближнего союзника Украины".

"Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий", - отметил министр.

Он отметил, что одной из первых целей должен быть Чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом.

"В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия. Если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, призываю все нации и свободолюбивых людей, которые ценят правила и порядок, бойкотировать этот чемпионат", - добавил Климкин.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

14 марта британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Россия расценила этот шаг как "беспрецедентно грубую провокацию, которая подрывает основы нормального межгосударственного диалога между двумя странами, проведенной под фальшивым предлогом".

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен заявил, что Россия нарушила Устав ООН, совершив покушение на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь.