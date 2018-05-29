Климкин: Украина отвергает дополнительные требования РФ в отношении Донбасса

Украина отвергает дополнительные требования России относительно процесса урегулирования на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава украинского МИД во вторник, 29 мая, находится на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, передает Радио Свобода.

Ранее в этот день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встречи министров иностранных дел стран нормандской четверки будут иметь карикатурный характер без решения вопросов о Станице Луганской и об особом статусе Донбасса.

"Ну какой дополнительный статус нужен оккупационным администрациям и оккупированным территориям? У них уже есть этот статус! Никакой дополнительный статус им не нужен", - подчеркнул Климкин.

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Он отметил, что Украина открыта к обсуждению того, как оккупированные территории должны возвращаться в ее состав, но это не значит, что Киев готов рассматривать предоставление оккупационным администрациям отдельный правовой статус.

Климкин также сообщил журналистам, что Украина готова к проведению очередной встречи в нормандском формате.

Встреча в нормандском формате состоится в Берлине в ближайшее время. Сейчас согласовывается дата.

Комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что "дальнейшие встречи в нормандском формате будут карикатурными", украинский министр отметил, что действенность или "карикатурность" этих переговоров напрямую зависит от действий России.

"Смысл этой встречи - как Лавров сказал - действительно будет карикатурной, если мы не будем говорить о трех ключевых вопроса: как реально Россия уходит из Донбасса, о политических заключенных, которых мы должны освободить - ведь весь мир понимает, что это уже не вопрос политики, это эмоциональное. И говорить о том, как быть дальше - говорить о формате миротворческой миссии ", - пояснил Климкин.

29 мая глава украинского МИД участвует в заседании Совета безопасности ООН. Встречу инициировала Польша, которая сейчас председательствует в Совбезе.

Сегодня в Международный день миротворца нахожусь в НЙ для участия в заседании СБ ООН, чтобы рассказать миру о преступлениях оккупантов. Украина всегда поддерживала мир в мире, теперь мир поддерживает нас. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 29 мая 2018 г.

Также в этот день президент Украины Петр Порошенко поручил заместителю главы его Администрации выехать в Берлин для подготовки встречи в нормандском формате. Официальный Берлин ожидает активизации работы этого формата.