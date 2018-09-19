Климкин: Украина отправит ноту о прекращении договора о дружбе с Россией до конца недели

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская сторона будет уведомлена о непродлении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ в пятницу, 21 сентября.

"Мы на этой неделе отправим формальную ноту России, наше сообщение о непродлении [договора о дружбе]. Думаю, что в пятницу отправим", - цитирует его заявление агентство Интерфакс-Украина.

По словам Климкина, после формального информирования России Верховная Рада примет законопроект о непродлении договора, как того требуют юридические процедуры.

Кроме того, все международные организации, в том числе Организация Объединенных Наций, также будут проинформированы о непродлении договора о дружбе между Украиной и РФ.

Напомним, что 19 сентября вступил в силу указ президента Петра Порошенко, который вводит в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией.

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, заключенный в 1997 году, стал основополагающим документом украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".