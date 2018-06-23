Климкин: Украина добьется допуска к политзаключенным в РФ, но не сразу

Климкин убежден, что что украинская сторона добьется допуска к своим гражданам в РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина продолжит добиваться допуска к своим гражданам, незаконно удерживаемым в России.

По его словам, с самого начала было понятно, что "Россия будет "играть" с допуском", сообщает Интерфакс-Украина.

"Они (Россия) придумывают все, что угодно. Например, что у Олега (Сенцова) гражданство российское или у Саши Кольченко. Они даже пытались Саше Кольченко сказать: "Ты напиши отказ от российского гражданства"… Вы же прекрасно поняли, что после этого пойдет. Эти все трюки – они не пройдут", - сказал глава украинского МИД.

При этом Климкин выразил убеждение, что украинская сторона добьется допуска к своим гражданам.

"Я думаю, что мы получим этот доступ, к сожалению, не сразу", - сказал он.

Он отметил, что российская сторона начала говорить об определенном плане, "дорожной карте".

"Я верю только в четкие политические решения. В России эти политические решения принимает один человек. Но должны все-таки убедиться: в каком физическом и психологическом состоянии находятся наши ребята", - добавил Климкин.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

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