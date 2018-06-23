23 июня 2018, суббота

Климкин: Украина добьется допуска к политзаключенным в РФ, но не сразу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Климкин убежден, что что украинская сторона добьется допуска к своим гражданам в РФ

Климкин убежден, что что украинская сторона добьется допуска к своим гражданам в РФ

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина продолжит добиваться допуска к своим гражданам, незаконно удерживаемым в России.

По его словам, с самого начала было понятно, что "Россия будет "играть" с допуском", сообщает Интерфакс-Украина.

"Они (Россия) придумывают все, что угодно. Например, что у Олега (Сенцова) гражданство российское или у Саши Кольченко. Они даже пытались Саше Кольченко сказать: "Ты напиши отказ от российского гражданства"… Вы же прекрасно поняли, что после этого пойдет. Эти все трюки – они не пройдут", - сказал глава украинского МИД.

При этом Климкин выразил убеждение, что украинская сторона добьется допуска к своим гражданам.

"Я думаю, что мы получим этот доступ, к сожалению, не сразу", - сказал он.

Он отметил, что российская сторона начала говорить об определенном плане, "дорожной карте".

"Я верю только в четкие политические решения. В России эти политические решения принимает один человек. Но должны все-таки убедиться: в каком физическом и психологическом состоянии находятся наши ребята", - добавил Климкин.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

Смотрите также

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове