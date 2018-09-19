Климкин требует от Будапешта реакции относительно выдачи закарпатцам венгерских паспортов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские дипломаты неоднократно предупреждали Венгрию о последствиях выдачи венгерских паспортов гражданам Украины, и сейчас официальный Киев призывает Будапешт к сотрудничеству для решения этого вопроса.
Об этом он заявил, комментируя видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.
Более Украины в каждый уголок Закарпатья! pic.twitter.com/yCjR01dxLV- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.
"Мы прекрасно знали, что это происходило. Предупреждали венгерских коллег. Но это [видео] - уже доказательство. На это доказательство молчать нельзя. Нужно среагировать. Как мы среагируем - я понимаю", - подчеркнул Климкин.
По его словам, реакция Киева в виде высылки консула Венгрии из Берегово, который является "винтиком в дипломатической конструкции", не решит ситуацию. В связи с этим он призвал Венгрию "принять меры прямо сейчас".
"Выбор, конечно, за нашими венгерскими коллегами. Но одно мы будем проводить очень последовательно - там [на Закарпатье] будет больше Украины", - добавил глава МИД.
Фейк стал плохой модой. В Венгрии есть две опции: доказать, что видео с выдачей в Генконсульстве ???????? в г.. Берегово - фейк или принять меры прямо сейчас. Думаю, что реально только второе.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 19 сентября 2018 г.
Напомним, что Укринформ опубликовал видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово под бокал шампанского и обещания не сообщать о получении документов украинским властям.
В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить этот инцидент. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то консул Венгрии "отправится выдавать венгерские паспорта в Будапешт, и никак не украинским гражданам".
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