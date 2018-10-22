Климкин "с пониманием" отнесся к решению США выйти из ракетного договора с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "с пониманием" относится к решению США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности с РФ.
У себя в Twitter министр написал, что "России дают знать, что гибридное невыполнение ею своих обязательств не будет больше толерироваться".
С пониманием отношусь к намерению США выйти из договора о РСМД. России дают знать, что «гибридное» невыполнения им своих обязательств не будет больше толеруватися. Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной.- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 22 октября 2018 г.
"Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", - написал Климкин.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США разорвут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.
В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив расторжения договора - мечта США об однополярном мире и Россия примет меры, в том числе военного характера, если США воплотят в реальность свои намерения.
В Кремле отметили, что решение США вызвало у них обеспокоенность.
- Читайте также: Берлин и Лондон не пришли к общему мнению о расторжении США ракетного договора с Россией
Журнал Новое Время №38
— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюжетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.
Комментарии
Правила комментирования