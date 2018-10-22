22 октября 2018, понедельник

Климкин "с пониманием" отнесся к решению США выйти из ракетного договора с Россией

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Климкин прокомментировал решение США выйти из ракетного договора с Россией

Климкин прокомментировал решение США выйти из ракетного договора с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "с пониманием" относится к решению США выйти из договора о ракетах средней и малой дальности с РФ.

У себя в Twitter министр написал, что "России дают знать, что гибридное невыполнение ею своих обязательств не будет больше толерироваться".

"Архитектура стратегической стабильности должна быть прозрачной, честной и эффективной", - написал Климкин.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что США разорвут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

В МИД РФ заявили в ответ, что главный мотив расторжения договора - мечта США об однополярном мире и Россия примет меры, в том числе военного характера, если США воплотят в реальность свои намерения.

В Кремле отметили, что решение США вызвало у них обеспокоенность.

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