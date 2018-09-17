Климкин: Россия взяла курс на фрагментацию Украины

Глава внешнеполитического ведомства Павел Климкин заявил, что Москва отбросила идею избрания пророссийской власти в Украине и взяла курс на фрагментацию Украины.

Об этом он заявил на заседании Евроатлантического форума в Киеве, сообщает корреспондент Европейской правды.

Министр утверждает, что внутрироссийская дискуссия свидетельствует об окончательном изменении цели, которую ставит для себя Россия.

"Российской целью более не является создание в Украине пророссийской реальности. Если в России остались разумные люди - а они там есть - то они оставили надежду на это и сейчас четко следуют сценарию фрагментации Украины", - заверил он.

По словам Климкина, намерение раздела Украины уже не скрывается россиянами.

"Если послушать их экспертные дискуссии, то это сейчас ключевая их идея. И поэтому нет смысла делать список, кто из наших кандидатов более пророссийский", - добавил он.

Климкин также отметил, что сохранение целостной Украины является необходимостью для самого ЕС.

"Чем быстрее трансатлантический мир поймет, что Украина играет экзистенциальное значение для самого трансатлантического мира - тем лучше не только для Украины, но и для самого трансатлантического мира", - заявил министр.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.