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Спецтема: Выборы президента Украины

Климкин ратует за скорейшее введение в Украине цифрового голосования

5 апреля, 13:34
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Климкин ратует за скорейшее введение в Украине цифрового голосования - фото

НВ

По мнению Климкина, это поможет повысить явку на выборах за границей

В Кабмине призвали Верховную Раду рассмотреть изменения в законодательство, предусматривающие цифровое голосование.

С такой инициативой выступил министр иностранных дел Павел Климкин, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, таким образом можно будет повысить явку избирателей, находящихся за рубежом.

"Мы знаем, что в 2014 году было более 70 тысяч (украинцев, которые проголосовали за границей), сейчас у нас 56 тысяч. Явка значительно меньше... Я выступаю за диджитальное цифровое голосование. Только так мы можем привлечь всех украинцев за границей. Это можно сделать, я призываю Верховную Раду посмотреть на соответствующие изменения в закон", - заявил Климкин.

Ранее в ЦИК рассказали, как прошли выборов президента Украины на зарубежных участках.

Напомним, первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По результатам подсчета 100% протоколов, Зеленского поддержали 30,24% избирателей, а Порошенко - 15,95%.

Второй тур выборов состоится 21 апреля.

Теги:   Голосование Павел Климкин Президентские выборы в Украине 2019

Спецтема   Выборы президента Украины

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