Климкин рассказал о дальнейших планах после своей отставки Сегодня, 11:52 Цей матеріал також доступний українською YES Климкин пока передумал идти в Верховную Раду YES

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал о своих планах после того, как Верховная Рада, вероятно, проголосует за его отставку.

В интервью ТСН он сказал, что у него очень много идей.



«И в отношении участия в политической жизни, и в отношении… Пару книг нужно написать, поговорить с друзьями и соратниками о будущих проектах, некоторые из них будут политическими, некоторые — благотворительными. Идей есть очень много, над некоторыми я уже работаю над некоторыми буду работать в ближайшее время. Вы услышите», — отметил глава МИД.

Также он прокомментировал слухи о том, что он будет выдвигать свою кандидатуру по мажоритарке.

«Слушайте, это такая классная эмоциональная история была бы для меня — просто провести европейскую кампанию в одном из округов. Но многие из моих друзей убеждают, говорят: „Ну окей, ты выиграешь эту мажоритарку, попадешь в Верховную Раду, но в этой политике (и я это хорошо понимаю) на самом деле работают команды и выигрывают команды“. Что делать одному, когда в этой Раде олигархи и некоторые политические лидеры все уже распределили? Поэтому есть другие пути влияния на политику, намного более мощные и более прочные. Я не жду какого-то себе теплого места в Раде, это не мое. Если я куда-то иду — иду за результатом. Вот такая логика», — рассказал министр.

По его словам, пока в Верховную Раду он не собирается.

«Это, безусловно будет политика. Когда вы почитаете в Интернете, что меня уже записали в тот американский университет, или в тот немецкий университет, где я буду преподавать, буду профессором или буду работать где-то в компании — нет. Все спокойно, я здесь, и точно никуда не исчезаю», — добавил он.

Напомним, 6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.

Климкин заявлял, что после отставки намерен стать народным депутатом.

11 июня Владимир Зеленский подписал представление об увольнении с должности главы МИД Павла Климкина и внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко.