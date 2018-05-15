Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию

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Глава МИД сообщил, что гражданам Украины нет возможности предоставить гарантии безопасности
Фото: Pavlo Klimkin via Facebook

Глава МИД сообщил, что гражданам Украины нет возможности предоставить гарантии безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к украинцам с призывом не посещать матчи Чемпионата мира по футболу в России.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - заявил глава МИД.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, почему украинским болельщикам не стоит ехать на ЧМ-2018 по футболу в России.

Слободян отметил, что независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего.

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