Климкин призвал украинцев не ехать на ЧМ-2018 в Россию

Глава МИД сообщил, что гражданам Украины нет возможности предоставить гарантии безопасности

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к украинцам с призывом не посещать матчи Чемпионата мира по футболу в России.

"Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - заявил глава МИД.

.@PavloKlimkin: Закликаю всіх українців не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу 2018. Провокації гарантовані, а безпека там ніким не захищена. — MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) 14 мая 2018 г.

Ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объяснил, почему украинским болельщикам не стоит ехать на ЧМ-2018 по футболу в России.

Слободян отметил, что независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего.