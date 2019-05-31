Климкин призвал нардепов проголосовать за его отставку 31 мая, 04:48 Цей матеріал також доступний українською Павел Климкин/Facebook Павел Климкин Павел Климкин/Facebook

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к народным депутатам с призывом поддержать представление о его отставке.

«Вчера был на заседании Комитета по иностранным делам Верховной Рады и призвал депутатов поддержать мое решение. Об этом же буду просить всех членов парламента. Внешнюю политику, однако, оставлять не планирую. Как и политику в целом», — заявил Климкин.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду три представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.