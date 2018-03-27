Климкин предложил обсудить переход Украины на латиницу

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Климкин предложил обсудить введение в Украине латиницы
Фото: Pavlo Klimkin

Климкин предложил обсудить введение в Украине латиницы

Министр иностранных дел Павел Климкин предлагает обсудить возможное введение в Украине латинице рядом с кириллическим алфавитом.

Об этом министр написал у себя в Facebook.

По словам Климкина, к такой идее его побудила предложение историка и журналиста из Польши Земовита Щерека.

"Наша цель - формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать?" - отметил министр.

Напомним, в апреле 2017 президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил правительству страны составить график перехода с кириллического алфавита на латиницу.

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