Климкин предложил начать дискуссию вокруг вопроса двойного гражданства в Украине

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что сейчас назрела необходимость дискуссии по вопросу двойного гражданства.

Об этом министр заявил в своей статье для Европейской правды.

"Все мы прекрасно понимаем, что в Украине десятки или даже сотни тысяч людей имеют паспорта соседних стран. И это не только этнические венгры. Думаю, следует провести и дискуссию об отношении государства к этой многочисленной группе соотечественников", - подчеркивает он.

Климкин считает, что можно найти решение, которое не повредит людям с двойным гражданством, а, наоборот, освободит их от необходимости скрывать его.

"Дискуссию не для того, чтобы ухудшить их положение или заклеймить их как предателей, а для того, чтобы разумно решить правовую и не только коллизию", - говорит министр.

По словам Климкина, он недавно встречался с канадскими украинцами в Эдмонтоне и многие из них хотели бы наряду с канадским получить и украинское гражданство, это дало бы им возможность приехать и работать в Украине.

Однако, министр отметил, что в условиях агрессии России против Украины, проблема двойного российско-украинского гражданства должна рассматриваться отдельно.

"Я лично считаю его принципиально неприемлемым. Собственно говоря, именно решение о едином гражданстве в Украине было когда-то принято прежде всего как предохранитель от возможного влияния России на только провозглашенную независимую Украину. Сегодня же, когда Москва ведет против нас вооруженную агрессию, такая мотивация нивелируется: если Украина и захочет рассмотреть возможность ограниченного применения двойного гражданства, то это в принципе больше не должно касаться России", - подчеркнул Климкин.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что если аутентичность видео подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ответ заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Позже стало известно, что министр Сийярто попал в базу сайта Миротворец. Причиной внесения венгерского министра в "чистилище" стало "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Прямые угрозы вооруженным вторжением в Украину".

В МИД Венгрии заявили, что внесение Сийярто в базу Миротворца свидетельствует об "антивенгерских атаках" в Украине.