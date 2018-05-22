Климкин поблагодарил политзаключенного Карпюка за предостережение относительно ЧМ-2018 в РФ

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Ранее воздержаться от поездки на ЧМ-2018 в РФ призвали в ГПСУ

Ранее воздержаться от поездки на ЧМ-2018 в РФ призвали в ГПСУ

В Министерстве иностранных дел Украины выразили благодарность украинскому политзаключенному Николаю Карпюку, который призвал сограждан не рисковать собой и не ездить на Чемпионат мира по футболу в РФ.

Об этом у себя в Twitter написал глава МИД Павел Климкин.

"Спасибо Николаю Карпюку за призыв к украинцам не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу. Это опрометчиво и действительно опасно", - подчеркнул он.

Кроме того, Климкин поздравил Карпюка с днем рождения.

Ранее воздержаться от поездки на ЧМ-2018 в Россию украинцев призвали в Госпогранслужбе.

Напомним, как сообщалось, похищенный российскими силовиками украинец Карпюк посоветовал не ездить на ЧМ-2018 в РФ, чтобы не оказаться в его положении.

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