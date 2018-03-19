Климкин передал странам ЕС список из 140 фамилий, причастных к организации "выборов" в Крыму

Глава МИД Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС на список из 140 фамилий, задействованных в организации и проведении незаконных "выборов" в Крыму.

Об этом LB.ua сообщил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

"Мы передали европейцам список из более 140 человек, привлеченных к проведению незаконных выборов в Крыму", - сказал Макеев.

Отметим, что Украина пообещала применить санкции к лицам, задействованным в организации незаконных "выборов" в аннексированном Крыму.

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18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набирает 76,65% голосов.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.