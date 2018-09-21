Климкин ответил на угрозы главы МИД Венгрии усложнить евроинтеграцию Украины

Венгрия не будет раздавать свое гражданство просто так на территории Украины, заявил Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на угрозы своего венгерского коллеги Петера Сийярто о том, что в случае высылки консула из-за раздачи паспортов в Берегово Будапешт осуществит ответные меры.

В эфире телеканала 1+1 Климкин отметил, что в случае выполнения данных угроз Украина поставит ряд вопросов, среди которых программы финансирования на Закарпатье.

"Последствия будут очень просты: мы с венграми сядем снова. Будем говорить о том, как увеличивается переходный период для закона об образовании. Это для них важно. Мы будем говорить о том, как осуществляется финансирование венгерской деятельности. 22 тысячи украинских граждан венгерского происхождения получили в прошлом году помощь. Там (на Закарпатье - Ред.) их вообще 100-110 тысяч. Это означает, что каждая пятая семья получает эту помощь. Каким образом, в каких деньгах, через какие механизмы? Как раз сейчас проверяем. Темы разговора с венграми у нас есть, - сказал украинский министр.

Он отметил, что Венгрия не будет раздавать свое гражданство просто так на территории Украины, в частности на Закарпатье. Эта тема для Киева является так называемой красной линией.

На этой неделе агентство Укринформ опубликовало видео, на котором зафиксирована выдача гражданам Украины венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области.

На видео зафиксирован факт произнесения клятвы на верность Венгрии. Клятву произносят на фоне венгерского флага. Процедура сопровождается бокалами с шампанским, а также инструкции - не сообщать о получении второго паспорта представителям украинской власти.

Глава МИД Украины Павел Климкин допустил высылку консула Венгрии с Берегового в том случае, если будет подтверждена подлинность видео.

Климкин отметил, что в этом месяце во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке будет встречаться с министром иностранных дел Венгрии Сийярто, и этот разговор будет сложной.

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины из-за возможной высылки венгерского консула.