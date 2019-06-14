Климкин опроверг перевод в посольство Украины в США
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг сообщения СМИ о планах назначить его послом в США.
«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать», - заявил он.
Сейчас послом Украины в США является Валерий Чалый.
Напомним, Климкин заявил, что уходит с поста главы МИД и намерен стать народным депутатом.
6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.
После провального голосования Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко. На данный момент он занимает должность заместителя главы АП, а до этого был постпредом Украины при НАТО.
Он также подписал новое представление об увольнении Павла Климкина.