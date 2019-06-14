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Климкин опроверг перевод в посольство Украины в США

14 июня, 21:32
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Климкин опроверг перевод в посольство Украины в США - фото

ТСН

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг сообщения СМИ о планах назначить его послом в США.

«Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать», - заявил он.

Сейчас послом Украины в США является Валерий Чалый.

Напомним, Климкин заявил, что уходит с поста главы МИД и намерен стать народным депутатом.

6 июня Верховная Рада не поддержала отставку министра иностранных дел Павла Климкина.

После провального голосования Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении новым министром иностранных дел Вадима Пристайко. На данный момент он занимает должность заместителя главы АП, а до этого был постпредом Украины при НАТО.

Он также подписал новое представление об увольнении Павла Климкина.

Теги:   Павел Климкин МИД Украины

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